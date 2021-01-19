Украинский клуб на сборах заселился в отель, который является точной копией Кремля: фото
Футбольный клуб Мариуполь проводит тренировочные сборы в Турции, где поселился в отель Asteria Kremlin Palace.
Как сообщается на официальном сайте "азовцев", делегация клуба заселилась в пятизвездочный отель Asteria Kremlin Palace, который не зря носит такое название.
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Он находится в 13 километрах от аэропорта Анталии, а его территория выполнена в стиле московского Кремля.
Отель Asteria Kremlin Palace / фото: Booking
Как отреагировали в клубе
В интервью сайту Tribuna.com.ua вице-президент Мариуполя Андрей Санин заявил, что клуб выбрал этот отель из-за того, что в нем есть вся необходимая для подготовки команды инфраструктура.
"Уважаемые, не там "зраду" увидели, не там. Газпром с 2018-го по 2021 – й-спонсор Лиги чемпионов. И что – руководствуясь вашей логикой, нашим топ-клубам теперь не играть в ЛЧ после этого?", – сказал Санин.
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