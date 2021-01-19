Футбольний клуб Маріуполь проводить тренувальні збори в Туреччині, де поселився в готель Asteria Kremlin Palace.

Як повідомляється на офіційному сайті "азовців", делегація клубу заселилася в п'ятизірковий готель Asteria Kremlin Palace, який не дарма носить таку назву.

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Він знаходиться в 13 кілометрах від аеропорту Анталії, а його територія виконана в стилі московського Кремля.



Готель Asteria Kremlin Palace / фото: Booking

Як відреагували у клубі

В інтерв'ю сайту Tribuna.com.ua віцепрезидент Маріуполя Андрій Санін заявив, що клуб обрав цей готель через те, що в ньому є вся необхідна для підготовки команди інфраструктура.

"Шановні, не там зраду побачили, не там. Газпром з 2018-го по 2021-й – спонсор Ліги Чемпіонів. І що – керуючись вашою логікою, нашим топ-клубам тепер не грати в ЛЧ після цього?", – сказав Санін.

До слова. Маріуполь провів вже два контрольні поєдинки на зборах. Спочатку він поступилися чеському Словану з рахунком 1:3, а потім зігралв внічию з польським Ракувом (1:1).