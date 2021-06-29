Украинский клуб пригласили выступить в Лиге чемпионов

Гандбольный клуб Мотор получил приглашение выступить в Лиге чемпионов. Запорожская команда стала одной из шести обладательниц "уайлд кард" от организаторов.

Организаторы гандбольной Лиги чемпионов решили и дальше использовать формат с 16 участниками, которые разделят на две группы. Десять команд получили прямые путевки. Еще шесть мест организаторы разделили по своему усмотрению.

Напомним Мотор девятый раз подряд стал чемпионом Украины по гандболу

Мотор попал в перечень команд, которые получили приглашение на турнир, получив "уайлд кард" от организаторов.

Кто еще сыграет в Лиге чемпионов

Кроме Мотора, в Лиге чемпионов сыграют еще 15 команд. Среди них шесть бывших победителей турнира: Барса (Испания), Киль (Германия), Вардар (Северная Македония), Монпелье (Франция), Фленсбург (Германия) и Виве Кельце (Польша). А также ПСЖ (Франция), МОЛ, Веспрем (обе – Венгрия), Ольборг (Дания), Загреб (Хорватия), Порто (Португалия), Мешков Брест (Беларусь), Эльверум (Норвегия) и Динамо-Бухарест (Румыния).

Важно! Участие Вардара в настоящее время в Лиге чемпионов под вопросом. Клуб будет допущен к участию в турнире, если внесен депозит в размере 1 миллиона евро на счету организации двумя траншами (13 и 27 июля). Он будет использован для покрытия платежей, которые требуются от клуба в результате возможного судебного решения. Это предварительное условие для сохранения участия клуба в Лиге чемпионов, в противном случае запасная команда Горенье Веленье автоматически заменит Вардар.



Карта участников гандбольной Лиги чемпионов / Иллюстрация EHF

Жеребьевка группового этапа запланирована на 2 июля в Вене. Матчи первого тура Лиги чемпионов стартуют 15/16 сентября. Игры Лиги чемпионов пройдут в среду и четверг.