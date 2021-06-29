Организаторы гандбольной Лиги чемпионов решили и дальше использовать формат с 16 участниками, которые разделят на две группы. Десять команд получили прямые путевки. Еще шесть мест организаторы разделили по своему усмотрению.
Напомним Мотор девятый раз подряд стал чемпионом Украины по гандболу
Мотор попал в перечень команд, которые получили приглашение на турнир, получив "уайлд кард" от организаторов.
Кто еще сыграет в Лиге чемпионов
Кроме Мотора, в Лиге чемпионов сыграют еще 15 команд. Среди них шесть бывших победителей турнира: Барса (Испания), Киль (Германия), Вардар (Северная Македония), Монпелье (Франция), Фленсбург (Германия) и Виве Кельце (Польша). А также ПСЖ (Франция), МОЛ, Веспрем (обе – Венгрия), Ольборг (Дания), Загреб (Хорватия), Порто (Португалия), Мешков Брест (Беларусь), Эльверум (Норвегия) и Динамо-Бухарест (Румыния).
Карта участников гандбольной Лиги чемпионов / Иллюстрация EHF
Жеребьевка группового этапа запланирована на 2 июля в Вене. Матчи первого тура Лиги чемпионов стартуют 15/16 сентября. Игры Лиги чемпионов пройдут в среду и четверг.