Організатори гандбольної Ліги чемпіонів вирішили і далі використати формат із 16 учасниками, які розділять на дві групи. Десять команд отримали прямі путівки. Ще шість місць організатори розділили на свій розсуд.

Нагадаємо Мотор дев'ятий раз поспіль став чемпіоном України з гандболу

Мотор потрапив до переліку команд, які отримали запрошення на турнір, отримавши "вайл кард" від організаторів.

Хто ще зіграє в Лізі чемпіонів

Окрім Мотора, в Лізі чемпіонів зіграють ще 15 команд. Серед них шість колишніх переможців турніру: Барса (Іспанія), Кіль (Німеччина), Вардар (Північна Македонія), Монпельє (Франція), Фленсбург (Німеччина) та Віве Кельце (Польща). А також ПСЖ (Франція), МОЛ, Веспрем (обидві – Угорщина), Ольборг (Данія), Загреб (Хорватія), Порто (Португалія), Мешков Брест (Білорусь), Ельверум (Норвегія) та Динамо-Бухарест (Румунія).

Важливо! Участь Вардара на цей час в Лізі чемпіонів під питанням. Клуб буде допущений до участі в турнірі, якщо внесений депозит в розмірі 1 мільйона євро на рахунку організації двома траншами (13 і 27 липня). Він буде використаний для покриття платежів, які вимагаються від клубу в результаті можливого судового рішення. Це попередня умова для збереження участі клубу в Лізі чемпіонів, в іншому випадку запасна команда Гореньє Веленіє автоматично замінить Вардар.



Карта учасників гандбольної Ліги чемпіонів / Ілюстрація EHF

Жеребкування групового етапу заплановано на 2 липня у Відні. Матчі першого туру Ліги чемпіонів стартують 15/16 вересня. Ігри Ліги чемпіонів відбуватимуться в середу та четвер.