Состоялась жеребьевка баскетбольной Лиги чемпионов. Так Украину представляет единый клуб "Днепр". Команда получила первого соперника.

"Днепр" стартует с первого раунда квалификации. Украинская команда попала в четвертую корзину при жеребьевке, сообщает 24 канал.

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Соперником "Днепра" в первом раунде стал клуб "Донар Гронинген" из Нидерландов. Команда была в первой корзине при жеребьевке. Матчи между командами запланированы на 15 и 18 сентября. Первую игру "Днепр" проведет на родной площадке.

Во втором квалификационном раунде победитель этой пары встретится с победителем пары "Керавнос" (Кипр) – "Ираклис" (Греция). Эти матчи запланированы на 22 и 25 августа. И "Днепр", в случае прохождения "Гронингена", сыграет второй матч дома.



Сетка квалификации Лиги чемпионов ФИБА / иллюстрация championsleague.basketball

Если "Днепр" преодолеет оба квалификационных раунда, то команда попадет в группу B. Там будет восемь команд, семь из которых уже известны. Среди них "Касадемонт Сарагоса" (Испания), "ЭРА Нимбурк" (Чехия), "Фалко Вулкано Сомбатхей" (Венгрия), "ДЖА Дидон" (Франция), "Нижний Новгород" (Россия), "Старт Люблин" (Польша), "Тофас Бурса" (Турция).



Группы Лиги чемпионов ФИБА / иллюстрация championsleague.basketball