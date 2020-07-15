Відбулося жеребкування баскетбольної Ліги чемпіонів. Так Україну представляє єдиний клуб "Дніпро". Команда отримала першого суперника.

"Дніпро" стартуватиме з першого раунду кваліфікації. Українська команда потрапила в четвертий кошик при жеребкуванні, повідомляє 24 канал.

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Суперником "Дніпра" у першому раунді став клуб "Донар Гронінген" з Нідерландів. Команда була в першому кошику при жеребкуванні. Матчі між командами заплановані на 15 та 18 вересня. Першу гру "Дніпро" проведе на рідному майданчику.

У другому кваліфікаційному раунді переможець цієї пари зустрінеться з переможцем пари "Керавнос" (Кіпр) – "Іракліс" (Греція). Ці матчі заплановані на 22 та 25 серпня. І "Дніпро", у випадку проходження "Гронінгена", зіграє другий матч вдома.



Сітка кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА / ілюстрація championsleague.basketball

Якщо "Дніпро" подолає обидва кваліфікаційні раунди, то команда потрапить до групи B. Там буде вісім команд, сім з яких вже відомі. Серед них "Касадемонт Сарагоса" (Іспанія), "ЕРА Німбурк" (Чехія), "Фалко Вулкано Сомбатхей" (Угорщина), "ДЖА Дідон" (Франція), "Нижній Новгород" (Росія), "Старт Люблін" (Польща), "Тофас Бурса" (Туреччина).



Групи Ліги чемпіонів ФІБА / ілюстрація championsleague.basketball