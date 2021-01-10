Клуб Первой лиги Авангард из Краматорска вышел после зимних каникул. И сразу претерпел значительные изменения в составе.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua Авангард на первом сборе запланировал сыграть четыре контрольных матча: 19 января – с Металлистом 1925, 21-го – с ФК Волноваха, 23 – с ВПК Агро и на следующий день – с молодежным составом Днепра– 1.

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10 января подопечные Алексея Городова вернулись из отпуска и после медосмотра начнут тренировочный процесс. Два первых этапа подготовки пройдут в Краматорске, место проведения заключительного этапа будет зависеть от того, насколько авангардивцям удастся решить вопрос с новичками.

Пока Авангард покинуло десять футболистов, в ближайшие дни в тренировочном лагере команды в Краматорске должна появиться еще группа потенциальных новичков. Кому из них будет предложено подписать контракт, станет известно в конце января.

К слову. После осенней части чемпионата Украины в Первой лиге Авангард занимает 15 место, набрав 8 очков и имея два поединка в запасе.