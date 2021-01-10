Бывший президент Спартака Андрей Червиченко рассказал курьезную историю о том, как футболист сборной России и Монако Александр Головин ошибке выбросил около 2 миллионов рублей.

По словам Червиченко, по приезду в княжество, Головину со связью с Монако помогал посредник, к которому Александр и обратился за финансовой помощью. Слова экс-перзидента Спартака цитирует "Спорт-Экспресс".

Смотрите также Барселона благодаря дублю Месси и Гризманна разгромила Гранаду: видео

"Саня звонит этому человеку: "Игорь, мне деньги когда-нибудь дадут? А то надо обустраиваться, то, се... ". Игорь перезванивает в клуб: "Вы что? Мальчик приехал, ему жить не на что!" Те поражены: "Мы же ему чек дали!" – сказал Червиченко.

Во Франции и Монако до сих пор все на чеках. Игорь перезванивает: "Сань, тебе бумажку какую-то давали?"

"Да вроде была какая-то. Я ее выбросил. Сейчас буду искать ...".

Он даже не понял, что цена этой бумажки – 20 или 30 тысяч евро. Какая-то фитюлька. И хрен с ней! В ведро!

Смешного там много. Головин в Москве-то до конца не разобрался – а здесь засовывают вообще на другой конец света. Все другое!

Мне кажется, ему в Монако не очень комфортно. Может, сейчас и привык, но первое время было видно – Головину не очень хорошо. Слава богу, приехал с девушкой, и она взяла на себя жизненные моменты", – подытожил Червиченко.

Что известно о карьере Головина в Монако

Полузащитник сборной России по футболу перешел во французский клуб в июле 2018 года. Трансфер молодого игрока стал рекордным в истории ЦСКА. Российский клуб получил за Головина 30 миллионов евро.

24-летний полузащитник подписал пятилетний контракт с Монако.