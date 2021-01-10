Клуб Першої ліги Авангард з Краматорська вийшов після зимових канікул. І одразу зазнав значних змін у складі.

Як стало відомо Meta-ratings.com.ua Авангард на першому зборі запланував зіграти чотири контрольні матчі: 19 січня – з Металістом 1925, 21-го – з ФК Волноваха, 23 – з ВПК Агро і на наступний день – з молодіжним складом Дніпра-1.

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10 січня підопічні Олексія Городова повернулися з відпустки і після медогляду почнуть тренувальний процес. Два перші етапи підготовки пройдуть в Краматорську, місце проведення заключного етапу буде залежати від того, наскільки авангардівцям вдасться вирішити питання з новачками.

Поки що Авангард покинуло десять футболістів, в найближчі дні в тренувальному таборі команди в Краматорську повинна з'явитися ще група потенційних новачків. Кому з них буде запропоновано підписати контракт, стане відомо в кінці січня.

До слова. Після осінньої частини чемпіонату України в Першій лізі Авангард займає 15 місце, набравши 8 очок і маючи два поєдинки в запасі.