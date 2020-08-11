Херсонский "Днепр" подписал контракт с 37-летним российским защитником Денисом Макаровым.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Детали соглашения с 37-летним россиянином не уточняются.

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Текущий розыгрыш чемпионата Украины был остановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после того, как были сыграны матчи 1/4 финала плей-офф УХЛ. В полуфинале "Кременчуг" сыграет с "Белым Барсом", а "Донбасс" встретится с "Днепром". Матчи плей-офф будут возобновлены в сентябре.

Регулярный чемпионат УХЛ сезона 2020/21 начнется 30 сентября. Лига уже объявила о старте заявочной кампании.

Что известно о карьере Макарова

Последним клубом Макарова был "Бейбарыс". Вместе с клубом защитник четыре раза выигрывал чемпионат Казахстана. Ранее россиянин выступал за воскресенский "Химик", "Ладу", "Спартак", "Автомобилист" и "Буран".

В сезоне 2019/20 Макаров провел 55 матчей за "Бейбарыс". На счету капитана команды 13 голов и 13 ассистов.