В сезоне 2020/21 Украинской хоккейной лиги ожидается участие 8 украинских клубов. Поэтому в новом сезоне состоится 168 матчей – каждый клуб сыграет по 42 матча в 6 кругов.

Предварительные заявки на участие в 5-м юбилейном сезоне чемпионата УХЛ уже подали украинских клубов:

"Белый Барс" (Белая Церковь)

"Днепр" (Херсон)

"Донбасс" (Донецк)

"Кременчуг" (Кременчуг)

"Ледяные Волки" (Киев)

"Мариуполь" (Мариуполь)

МХК "Сокол" (Киев)

Еще одну заявку с УХЛ ожидают от харьковского МХК "Динамо", которое выступало и в прошлом сезоне.

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Поэтому новичками чемпионата станут "Мариуполь" и "Сокол". Хотя перед этим была информация, что руководство лиги ведет переговоры с инициативными группами из Днепра ("Динамо"), Кривого Рога ("Кривбасс") и Одессы.

Поскольку в новом сезоне будет 8 команд, то в будущем сезоне будет сформирован календарь на 168 матчей – каждый клуб сыграет по 42 матча в 6 кругов.

Отметим, что 5-й юбилейный сезон Украинской хоккейной лиги стартует матчем-открытием 30 сентября 2020 года. С 1-го сентября начнется доигрывание плей-офф, в ходе которой определится чемпион сезона 2019/20.