Херсонський "Дніпро" підписав контракт з 37-річним російським захисником Денисом Макаровим.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі угоди з 37-річним росіянином не уточнюються.

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Поточний розіграш чемпіонату України був зупинений через пандемію коронавірусу 17 березня після того, як були зіграні матчі 1/4 фіналу плей-офф УХЛ. У півфіналі "Кременчук" зіграє з "Білим Барсом", а "Донбас" зустрінеться з "Дніпром". Матчі плей-офф будуть відновлені у вересні.

Регулярний чемпіонат УХЛ сезону-2020/21 розпочнеться 30 вересня. Ліга вже оголосила про старт заявочної кампанії.

Що відомо про кар'єру Макарова

Останнім клубом Макарова був "Бейбарис". Разом з клубом захисник чотири рази вигравав чемпіонат Казахстану. Раніше росіянин виступав за воскресенський "Хімік", "Ладу", "Спартак", "Автомобіліст" і "Буран".

У сезоні 2019/20 Макаров провів 55 матчів за "Бейбарис". На рахунку капітана команди 13 голів і 13 асистів.