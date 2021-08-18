Ариэль Аткинс в США выступает за команду Вашингтон Мистикс (Washington Mystics) в WNBA. Она была выбрана на драфте под общим седьмым номером в 2018 году. И уже в 2019 году помогла команде получить чемпионский титул. Благодаря этому попала в символическую пятерку новичков сезона.

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Учитывая, что сезон в WNBA длится с мая до начала октября, многие баскетболистки остальное время выступают за другие команды. Для примера, Ариэль Аткинс имеет опыт выступлений за команды Польши, Австралии и Турции.

Поэтому и к Прометею баскетболистка присоединится только тогда, когда ее команда закончит выступления в раунде плей-офф WNBA – в конце сентября.

Однако в украинской команде надеются, что Аткинс поможет удачно выступить в женском Еврокубке ФИБА, куда Прометей получил прямые путевки.

Стоит добавить, что в 2021 году Аткинс выступила за сборную США на Олимпиаде в Токио. И получила с командой золотые награды.