Аріель Аткінс в США виступає за команду Вашингтон Містікс (Washington Mystics) у WNBA. Вона була обрана на драфті під загальним сьомим номером у 2018 році. І вже у 2019 році допомогла команді здобути чемпіонський титул. Завдяки цьому потрапила у символічну п'ятірку новачків сезону.

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Зважаючи, що сезон у WNBA триває з травня до початку жовтня, чимало баскетболісток решту часу виступають за інші команди. Для прикладу, Аріель Аткінс має досвід виступів за команди Польщі, Австралії та Туреччини.

Тож і до Прометея баскетболістка приєднається лише тоді, коли її команда закінчить виступи в раунді плей-офф WNBA – наприкінці вересня.

Однак в українській команді сподіваються, що Аткінс допоможе вдало виступити в жіночому Єврокубку ФІБА, куди Прометей отримав прямі путівки.

Варто додати, що в 2021 році Аткінс виступила за збірну США на Олімпіаді в Токіо. І здобула з командою золоті нагороди.