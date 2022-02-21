Галичанка и Н71 первый матч четвертьфинала должны сыграть во Львове 13 февраля. Но команда с Фарерских островов не приехала в Украину. Тогда причины отказа от поездки назвали две: карантинные ограничения и возможное военное вторжение России в Украину.

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После этого Европейская федерация гандбола выпустила официальное сообщение относительно этого матча. Также по поводу других международных гандбольных матчей в Украине. 18 февраля там заявили, что решение об этом матче будет принято позже.

20 февраля состоялся матч между этими командами в Торсгавне. Галичанка после первого тайма уступала 13:10. Но во втором тайме девушки собрались и переломили ход поединка. Финальная сирена зафиксировала победу 26:27.

Самой результативной в составе чемпионок Украины стала Диана Дмитришин – 10 голов. В воротах надежно сыграла Виктория Салтанюк. На ее счету 15 сейвов.

Теперь Галичанка ожидает решения Европейской федерации гандбола относительно первого матча во Львове, который не сыграли.

В полуфинале победитель пары Галичанка – Н71 сыграет против испанского клуба Рокаса. В другом полуфинале сыграют сербский Бекамент и испанская Малага. Матчи этой стадии турнира запланированы на 26/27 марта и 2/3 апреля.