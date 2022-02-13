Побоялись военной агрессии России
О том, что матч 13 февраля не состоится, сообщили в гандбольном клубе Галичанка. Там и озвучили две вероятные версии, почему так произошло.
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"Озвучивается две версии – из-за эпидемситуации и на фоне опасений новой агрессии РФ против Украины. Сейчас ждем официальное письмо и решение Европейской федерации гандбола", – заявили в клубе.
Второй матч между командами предстоит 20 февраля уже на Фарерских островах. Победитель по сумме двух матчей выйдет в полуфинал Еврокубка.
Путь Галичанки в Еврокубке
Стоит отметить, что это не первый раз европейские команды отказываются от поездок во Львов на матчи против Галичанки.
Так было и на стадии 1/8 финала, когда в соперницах была итальянская команда SSV Brixen Südtirol. Львовянки обыграли их на выезде 36:29. Во вторую игру, которая должна была состояться во Львове, соперник не смог прибыть из-за вспышки коронавируса в своих рядах, и получил техническое поражение 10:0.
Теперь же решение по поводу матча должна принять Европейская ферерация гандбола.