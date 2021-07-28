В среду, 28 июля, Профессиональная футбольная лига подтвердила информацию, что руководство Альянса действительно рассматривает вариант снятия команды с текущего розыгрыша Первой лиги после матча первого тура против Металлиста.

Напомним Изнасилование украинского футбола, – президент Альянса разъярен судейством в игре с Металлистом

А потом и Сергей Демченко подтвердил, что команда снимается. И сейчас готовятся официально все утвердить. Команда не будет существовать. Вместе с профессиональным клубом, Демченко решил свернуть и все свои футбольные проекты: детские, районные и областные.

Касательно футболистов и тренерского штаба, то игрокам выплатят вознаграждение за два месяца, и они получат статус свободных агентов.

Все это произошло после матча первого тура, в котором Альянс сыграл против харьковского Металлиста. Команда из Липовой Долины уступила, играя вдевятером. Кроме того, в ворота Альянса был назначен пенальти (хотя арбитр назначил пенальти и в ворота Металлиста, но его не реализовали).

Этот матч – это просто последняя капля. Оно все накладывается, просто так совпало. Можно сказать, что решение спонтанное даже для меня, но уже все – решение обдумано и принято. Я прямо сейчас готовлю официальное письмо, сам его пишу. Выставлю его на обозрение обществу. Я не говорю, что дело только в судействе. У меня были претензии и к своей команде. Есть независимые от нас моменты, которые мне не нравятся, что не украшают украинский футбол,

– заявил Сергей Демченко.

Учитывая, что в Первой лиге было сыграно лишь один тур, то результат этого матча будет аннулирован. Таким образом в турнире продолжат выступать 15 команд.