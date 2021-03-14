Украинский каратист Талибов завоевал серебро на турнире Karate 1-Premier League
Украинский каратист Ризван Талибов занял второе место на этапе Karate 1-Premier League в Стамбуле.
Источник:24 канал
Талибов в финале категории свыше 84 килограмм проиграл Саджади Ганджзаде из Ирана.
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Украинка Екатерина Кривая и Анита Серегина уступили в поединках за "бронзу" в весовых категориях до 50 и до 61 килограмма.
Турнир в Турции стал первым международным соревнованием по каратэ за долгое время. Из-за пандемии коронавируса почти год не было крупных соревнований.
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