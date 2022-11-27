Нападающий киевского Сокола в своем последнем матче отдал две голевые передачи. Именно они вывели Бабинца в единоличные лидеры помощников. На его счету 276 передач.

Стоит отметить Одновременно самые молодые и старшие: Месси и Леброн установили новые рекорды

Топ-10 лучших ассистентов

10. Виктор Захаров – 151

9. Руслан Ромащенко – 155

8. Артем Гниденко – 158

7. Илья Коренчук – 158

6. Александр Зиневич – 161

5. Иван Савченко – 165

4. Владимир Чердак – 172

3. Павел Большаков – 204

2. Никита Буценко – 274

1. Сергей Бабинец – 276

Также Бабинец может стать первым хоккеистом в чемпионате Украины, который забросит 200 шайб. На сегодняшний день у него на счету 196 голов.

До окончания текущего сезона Сергей Бабинец может стать самым опытным игроком в истории чемпионатов Украины. За свою 18-летнюю карьеру, которую он начал в 2004 году, хоккеист принял участие в 367 поединках. Впереди него только Никита Буценко, в активе которого 375 игр и Иван Савченко с 387 матчами.