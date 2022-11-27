Нападающий киевского Сокола в своем последнем матче отдал две голевые передачи. Именно они вывели Бабинца в единоличные лидеры помощников. На его счету 276 передач.
Стоит отметить Одновременно самые молодые и старшие: Месси и Леброн установили новые рекорды
Топ-10 лучших ассистентов
10. Виктор Захаров – 151
9. Руслан Ромащенко – 155
8. Артем Гниденко – 158
7. Илья Коренчук – 158
6. Александр Зиневич – 161
5. Иван Савченко – 165
4. Владимир Чердак – 172
3. Павел Большаков – 204
2. Никита Буценко – 274
1. Сергей Бабинец – 276
До окончания текущего сезона Сергей Бабинец может стать самым опытным игроком в истории чемпионатов Украины. За свою 18-летнюю карьеру, которую он начал в 2004 году, хоккеист принял участие в 367 поединках. Впереди него только Никита Буценко, в активе которого 375 игр и Иван Савченко с 387 матчами.