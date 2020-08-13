Хоккеист "Белого Барса" Никита Лесников поборолся в скорости с Porshe, за рулем которого был генеральный директор УХЛ и именитый хоккеист Сергей Варламов.

Состязания устроили в Киеве вблизи НСК "Олимпийский". Хоккеист и автомобиль должны были преодолеть расстояние в 60 метров. У них было три попытки.

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Сначала Никита Лесников получил фору в 3 и 2 секунды. И приходил первым к финишной линии. Но когда хоккеист стартовал одновременно с автомобилем, то не сумел обогнать его до финиша.

Однако из трех попыток спортсмен дважды выиграл, поэтому общий счет 2:1 в его пользу.