Хокеїст "Білого Барсу" Микита Лєсников позмагався у швидкості з Porshe, за кермом якого був генеральний директор УХЛ та іменитий хокеїст Сергій Варламов.

Змагання влаштували в Києві поблизу НСК "Олімпійський". Хокеїст та автомобіль мали подолати відстань у 60 метрів. У них було три спроби.

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Спочатку Микита Лєсников отримав фору у 3 та 2 секунди. І приходив першим до фінішної лінії. Та коли хокеїст стартував одночасно з автомобілем, то не зумів обігнати його до фінішу.

Однак з трьох спроб спортсмен двічі виграв, тому загальний рахунок 2:1 на його користь.