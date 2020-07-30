В матче Первой лиги между краматорским "Авангардом" и "Черкасщиной" полузащитник гостей забил шедевральный гол. Удар он нанес с центра поля.

Гол с центра поля забил Гор Нечай с "Черкащины". На второй компенсированной минуте к первому тайму он увидел, что голкипер соперников вышел слишком далеко из ворот. И решил нанести удар из центрального круга. Мяч перелетел голкипера и влетел уже в пустые ворота, пишет 24 канал.

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Однако забитый гол не спас "Черкасщину" от поражения. За пять минут до конца основного времени Мельник отличился во второй раз в матче и установил окончательный результат 2:1 в пользу "Авангарда".

"Черкасщина" занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги. "Авангард" находится на восьмом месте из 16 команд.