У матчі Першої ліги між краматорським "Авангардом" та "Черкащиною" півзахисник гостей забив шедевральний гол. Удар він завдав з центру поля.

Гол з центру поля забив Гор Нечай з "Черкащини". На другій компенсованій хвилині до першого тайму він побачив, що голкіпер суперників вийшов занадто далеко з воріт. І вирішив завдати удару з центрального кола. М'яч перелетів голкіпера та влетів вже у порожні ворота, пише 24 канал.

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Однак забитий гол не врятував "Черкащину" від поразки. За п'ять хвилин до кінця основного часу Мірошник відзначився вдруге в матчі та встановив остаточний результат 2:1 на користь "Авангарду".

"Черкащина" посідає останнє місце у турнірній таблиці Першої ліги. "Авангард" перебуває на восьмому місці з 16 команд.