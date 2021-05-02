В субботу, 1 мая, Познанский Лех принимал Сталь, которая была аутсайдером чемпионата.

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До 88 минуты, когда Василий Кравец вышел на замену, Лех был впереди в счете 1:0. Но уже через минуту после появления украинца на поле, именно он отправил мяч в собственные ворота. В борьбе с соперником украинец дотянулся до мяча, но крайне неудачно. От его ноги тот покатился в ворота мимо голкипера.

Но на этом проблема Леха не закончилась. На 90+7 минуте гостям удалось забить второй гол и победить в этом матче.

Видеообзор матча Лех – Сталь

Благодаря этой победе Сталь закрепилась на 15-м месте, которое дает возможность остаться в польской Экстраклясе на следующий сезон. Лех же после этого поражения остался на десятом месте в турнирной таблице.

Стоит добавить, что Кравец выступает в аренде за Лех. Права на игрока принадлежат испанскому Леганесу.