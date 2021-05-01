19-летний игрок Аякса Брайан Бробби мог сравнять счет, но очень неудачно исполнил пенальти – мяч перелетел не только ворота, но и трибуну.

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В сети подшутили над таким пушечным выстрелом Бробби. Один из пользователей, загрузивший видео с пенальти, отметил, что за всю жизнь не видел такого плохого исполнения 11-метрового удара.

Видео "худшего пенальти в истории футбола"

Кто такой Брайан Бробби

Брайан Бробби – восходящая звезда голландского и европейского футбола. В этом сезоне он сыграл 11 игр за основную команду клуба, в которых забил три мяча. Он двукратный победитель юношеских чемпионатов Европы (игроки до 17 лет). Этим летом Брайан станет игроком Лейпцига.