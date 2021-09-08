Игрок Шахтера перешел в российский клуб
Форвард молодежной команды Шахтера Библык продолжит карьеру в российском Акроне на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022.
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За клуб из Тольятти 20-летний украинский футболист будет выступать под 28 номером.
Новый клуб Библыка выступает в ФНЛ – втором по силе чемпионате России. После 9 туров команда находится в зоне вылета (17 место из 20).
В активе Акрона всего 6 очков (1 победа, 3 ничьи и 5 поражений).
Заметим, что Библык не единственный украинец в Акроне. Ранее российский клуб подписал контракт с воспитанником Шахтера Даниилом Сагуткиным.
Что известно о Библыка
- Станислав – воспитанник Азовстали и академии донецкого Шахтера. За вторую команду "горняков" Библык сыграл 21 матч и забил 11 голов.
- В 2020 году форвард провел 3 матча в УПЛ, играя в аренде Мариуполя.
- Футболист вызывался в юношеские сборные Украины разных возрастов.