Игрок Шахтера перешел в российский клуб

Форвард молодежной команды Шахтера Библык продолжит карьеру в российском Акроне на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022.

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За клуб из Тольятти 20-летний украинский футболист будет выступать под 28 номером.

Новый клуб Библыка выступает в ФНЛ – втором по силе чемпионате России. После 9 туров команда находится в зоне вылета (17 место из 20).

В активе Акрона всего 6 очков (1 победа, 3 ничьи и 5 поражений).

Заметим, что Библык не единственный украинец в Акроне. Ранее российский клуб подписал контракт с воспитанником Шахтера Даниилом Сагуткиным.

Что известно о Библыка