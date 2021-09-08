Гравець Шахтаря перейшов у російський клуб
Форвард молодіжної команди Шахтаря Біблик продовжить кар'єру в російському Акроні на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2021/2022.
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За клуб з Тольятти 20-річний український футболіст виступатиме під 28 номером.
Новий клуб Біблика виступає у ФНЛ – другому за силою чемпіонаті Росії. Після 9 турів команда перебуває у зоні вильоту (17 місце з 20).
В активі Акрону всього 6 очок (1 перемога, 3 нічиї та 5 поразок).
Що відомо про Біблика
- Станіслав – вихованець Азовсталі та академії донецького Шахтаря. За другу команду "гірників" Біблик зіграв 21 матч і забив 11 голів.
- У 2020 році форвард провів 3 матчі в УПЛ, граючи в оренді за Маріуполь.
- Футболіст викликався до юнацьких збірних України різних вікових груп.