Гравець Шахтаря перейшов у російський клуб

Форвард молодіжної команди Шахтаря Біблик продовжить кар'єру в російському Акроні на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2021/2022.

Варте уваги Літнє трансферне вікно-2021: переходи Мессі, Роналду та інших футболістів

За клуб з Тольятти 20-річний український футболіст виступатиме під 28 номером.

Новий клуб Біблика виступає у ФНЛ – другому за силою чемпіонаті Росії. Після 9 турів команда перебуває у зоні вильоту (17 місце з 20).

В активі Акрону всього 6 очок (1 перемога, 3 нічиї та 5 поразок).

Зауважимо, що Біблик не єдиний українець в Акроні. Раніше російський клуб підписав контракт із вихованцем Шахтаря Данилом Сагуткіним.

Що відомо про Біблика