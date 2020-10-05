29-летний украинский нападающий "Радника" Евгений Павлов отметился очередным голом в чемпионате Сербии.

В матче 10-го тура сербской Суперлиги против "Златибора" Павлов забил мяч в ворота соперника на 59-й минуте. Он мастерски обманул вратаря и защитника соперников, пишет Sport.ua.

Смотрите также: Сборная Украины потеряла 12 футболистов: кого не будет и кто попал в заявку

Видео гола Павлова