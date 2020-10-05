Как украинский футболист в Сербии пошил в дураки вратаря и защитника: видео
29-летний украинский нападающий "Радника" Евгений Павлов отметился очередным голом в чемпионате Сербии.
В матче 10-го тура сербской Суперлиги против "Златибора" Павлов забил мяч в ворота соперника на 59-й минуте. Он мастерски обманул вратаря и защитника соперников, пишет Sport.ua.
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Видео гола Павлова
- В итоге его команда одержала разгромную победу со счетом 4:1.
- В этом сезоне Павлов провел 10 матчей в чемпионате Сербии, забил два мяча. Оба раза он отмечался после выхода на замену.