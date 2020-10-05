Як український футболіст у Сербії пошив у дурні воротаря і захисника: відео
29-річний український нападник "Радніка" Євген Павлов відзначився черговим голом у чемпіонаті Сербії.
У матчі 10-го туру сербської Суперліги проти "Златібора" Павлов забив м'яч у ворота суперника на 59-й хвилині. Він майстерно пошив у дурні воротаря та захисника суперників, пише Sport.ua.
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Відео голу Павлова
- У підсумку його команда здобула розгромну перемогу з рахунком 4:1.
- В цьому сезоні Павлов провів 10 матчів в чемпіонаті Сербії, забив два м'ячі. Обидва рази він відзначався після виходу на заміну.
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