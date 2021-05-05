Волевой характер футболиста

Матч завершился результативной ничьей 1:1. После встречи Арсентий Дорошенко попал в лазарет команды.

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Уже на 11-й минуте 20-летний футболист Авангарда в игровом столкновении получил перелом ноги. С такой страшной травмой Дорошенко не покинул поле и продолжил игру на обезболивающих. Арсентий отыграл еще 50 минут и был одним из самых заметных на футбольном поле.

После встречи футболист прошел медицинское обследование, которое показало закрытый перелом отростка таранной кости левой стопы. МРТ не выявило разрыва связок, а лишь их повреждения. Теперь Дорошенко минимум месяц будет ходить с гипсом.