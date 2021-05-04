Наш соотечественник открыл счет на 23-й минуте поединка, а затем дважды выводил свою команду вперед, оформив хет-трик, который принес победу его клубу.

К слову Еще один звездный футболист официально покидает Баварию

Сначала украинец ударом в одно касание замкнул прострел с фланга, затем красиво перебросил вышедшего далеко из ворот голкипера и, наконец, точно пробил головой после борьбы в центре штрафной.

Акжайык – Жетысу видеообзор

Акжайык поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Теперь в активе команды 12 очков после девяти матчей. Что касается Жетысу, то клуб из Талдыкоргана занимает последнюю строчку в чемпионате.

Что известно о Ковталюке

Ковталюк защищал цвета львовских Карпат, Ильичевца, Полтавы, киевского Арсенала, Колоса и тбилисского Динамо, в составе которого в 2017 году завоевал серебряные медали первенства Грузии.