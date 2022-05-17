Украинский футболист прямо в раздевалке спел "Ой, у лузі червона калина": эмоциональное видео
Источник:инстаграмм Десны
Украинские песни стали настоящим символом страны во время военных действий против России. Украинский легионер Академии Пушкаша Артем Фаворов продемонстрировал свою патриотическую позицию в раздевалке.
Исполнение, пробивающее до глубины души
28-летний центральный полузащитник Академии Пушкаша бурно отпраздновал триумфальное окончание сезона. После поединка Артем Фаворов прямо в раздевалке команды спел "Ой, у лузі червона калина".
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Футболист добавил себе это видео в сторону, а черниговская Десна, за которую раньше выступал полузащитник, выложила исполнение песни на свою страницу в инстаграмме.
Фаворова было слышно далеко за пределами раздевалки, но все, кто заходил в подтрибунку, оставались, чтобы послушать до конца исполнения украинской песни. "Ой, у лузі червона калина" песня, ставшая настоящим символом несокрушимости Украины. После 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну, эту песню перепели тысячи людей по всей планете.
Эмоциональное исполнение Артема приняло за душу не одного украинца.
Фаворов спел "Ой, в лугу красная калина": смотрите видео
В последнем туре клуб украинца проиграл дома Гонведу со счётом 1:2. Фаворов уже в компенсированное к первому тайму время забил единственный гол Академии Пушкаша на этом поединке.
Отметим, что Фаворов вместе с Академией Пушкаша стал бронзовым призером чемпионата Венгрии в сезоне 2021/2022. Клуб украинского полузащитника уступил только Ференцварошу, за который выступает другой украинец Александр Зубков и Кишварди. В активе академии Пушкаша 54 очка.
Что известно о карьере Артема Фаворова
- Воспитанник киевской футбольной школы выступал за Динамо U-17, Динамо-2, Оболонь-Бровар.
- После чего перешел в крапивницу.
- В 2016 году впервые покинул родную страну ради выступлений в аренде за Вайле из Дании, но летом следующего года вернулся в Звезду.
- В 2018 году на правах свободного агента стал игроком черниговской Десны, а зимой 2020 подписал контракт с венгерской Академией Пушкаша.
- Побывал в аренде в футбольном клубе Залаэгерсег. С лета 2021 года выступает за Академию Пушкаша.
- В сезоне 2021/2022 провел 35 матчей, в которых забил 6 голов и сделал один ассист.