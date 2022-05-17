Виконання, яке пробиває до глибини душі
28-річний центральний півзахисник Академії Пушкаша бурхливо відсвяткував тріумфальне закінчення сезону. Після поєдинку Артем Фаворов прямо у роздягальні команди заспівав "Ой, у лузі червона калина".
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Футболіст додав собі це відео у сторіс, а чернігівська Десна, за яку раніше виступав півзахисник, виклала виконання пісні на свою сторінку в інстаграмі.
Фаворова було чутно далеко за межами роздягальні, але усі, хто заходив у підтрибунне приміщення, залишались, щоб послухати до кінця виконання української пісні. "Ой, у лузі червона калина" пісня, яка стала справжнім символом незламності України. Після 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення у нашу країну, цю пісню переспівали тисячі людей по усій планеті.
Емоційне виконання Артема взяло за душу не одного українця.
Фаворов заспівав "Ой, у лузі червона калина": дивіться відео
В останньому турі клуб українця програв вдома Гонведу з рахунком 1:2. Фаворов вже у компенсований до першого тайму час забив єдиний гол Академії Пушкаша у цьому поєдинку.
Відзначимо, що Фаворов разом із Академією Пушкаша став бронзовим призером чемпіонату Угорщини у сезоні-2021/2022. Клуб українського півзахисника поступився лише Ференцварошу, за який виступає інший українець Олександр Зубков, та Кішварді. В активі академії Пушкаша 54 очки.
Що відомо про кар'єру Артема Фаворова
- Вихованець київської футбольної школи, виступав за Динамо U-17, Динамо-2, Оболонь-Бровар.
- Після чого перейшов у кропивницьку Зірку.
- У 2016-му вперше покинув рідну країну заради виступів в оренді за Вайле з Данії, але влітку наступного року повернувся у Зірку.
- У 2018 році на правах вільного агента став гравцем чернігівської Десни, а взимку 2020-го підписав контракт із угорською Академією Пушкаша.
- Побував в оренді у футбольному клубі Залаегерсег. З літа 2021-го виступає за Академію Пушкаша.
- У сезоні-2021/2022 провів 35 матчів, у яких забив 6 голів та зробив один асист.