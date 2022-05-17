Исполнение, пробивающее до глубины души

28-летний центральный полузащитник Академии Пушкаша бурно отпраздновал триумфальное окончание сезона. После поединка Артем Фаворов прямо в раздевалке команды спел "Ой, у лузі червона калина".

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Футболист добавил себе это видео в сторону, а черниговская Десна, за которую раньше выступал полузащитник, выложила исполнение песни на свою страницу в инстаграмме.

Фаворова было слышно далеко за пределами раздевалки, но все, кто заходил в подтрибунку, оставались, чтобы послушать до конца исполнения украинской песни. "Ой, у лузі червона калина" песня, ставшая настоящим символом несокрушимости Украины. После 24 февраля, когда Россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну, эту песню перепели тысячи людей по всей планете.

Эмоциональное исполнение Артема приняло за душу не одного украинца.

Фаворов спел "Ой, в лугу красная калина": смотрите видео

В последнем туре клуб украинца проиграл дома Гонведу со счётом 1:2. Фаворов уже в компенсированное к первому тайму время забил единственный гол Академии Пушкаша на этом поединке.

Отметим, что Фаворов вместе с Академией Пушкаша стал бронзовым призером чемпионата Венгрии в сезоне 2021/2022. Клуб украинского полузащитника уступил только Ференцварошу, за который выступает другой украинец Александр Зубков и Кишварди. В активе академии Пушкаша 54 очка.

Что известно о карьере Артема Фаворова