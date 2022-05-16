Магучих: Наши воины – это супергерои

Ярослава поделилась в своих соцсетях ярким видео. Вместе с другими атлетами она исполнила песню Ой, в лугу красная калина.

До речі Підкорила не лише планку, а й світ: Магучіх – найкраща легкоатлетка Європи

Нашей большой спортивной семьей мы сделали видео в поддержку непреодолимого украинского духа. Мы будем помнить каждый город, село, которое находится на фронте боевых действий или в оккупации. Сейчас это центр силы и крепости украинского народа, эти люди стойко держат оборону своим несокрушимым духом. Наши воины – это супергерои не только нашей страны, но и пример непокорности и силы для всего мира,

– написала легкоатлетка в своем инстаграмме.

Видео исполнения легендарной песни

Также легкоатлетка вспомнила наших воинов, которые мужественно защищают "Азовсталь". К исполнению песни услышали спортсмены почти со всей Украины.

"Мы не забудем каждого, кого забрала эта война, кого забрали эти безжалостные отбросы… Невозможно описать нашу благодарность воинам, волонтерам, спасателям, врачам: всем людям, которые прилагают усилия для нашей победы. Мы Украина, Мы Единые, Мы Непобедимы.

На этом видео спортсмены из разных уголков Украины – Мариуполь, Донецк, Луцк, Днепр, Харьков, Бровары, Ирпень, Киев, Львов, Белая Церковь, Чернигов, Сумы, Николаев, Запорожье, Одесса, Херсон, Ивано-Франковск, Николаев, Львов, Винница, Бахмут", – написала Магучих.

Патриотическая позиция Магучих

В первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины Магучих была в Киеве. Спортсменке удалось эвакуироваться и уехать за границу.

Звездная атлетка сразу отправилась в Белград на чемпионат мира по легкой атлетике в помещении. Магучих стала чемпионкой мира с лучшим результатом сезона в мире – 2.02 метра.

Также Ярослав не молчит о войне в своей родной стране, она активно освещает преступления оккупантов. К тому же, легкоатлетка постоянно выступает за отстранение россиян от международного спорта.