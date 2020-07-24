Украинский полузащитник Артем Полярус летом 2019 года перебрался в российский клуб "Химки". За год в составе этого клуба он сумел стать лучшим игроком ФНЛ – второго по силе чемпионата России.

Артема Поляруса признали лучшим игроком, лучшим легионером и лучшим ассистентом чемпионата. Об этом говорится в сообщении ФНЛ. В то же время: Австрийский ЛАСК официально представил экс-лидера "Зари" Чеберко Полярус сыграл за "Химки" 25 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач. Его команда заняла второе место и в следующем сезоне сыграет в российской премьер-лиге.

Полярус получил звание лучшего игрока, легионера и ассистента ФНЛ Артем Полярус является воспитанником "Александрии". За команду выступал с 2011 года.

В 2014 году на год перешел в аренду в молодежную команду "Динамо". Но в следующем сезоне вернулся в "Александрию",

Выступал за молодежную сборную Украины, сыграл 10 матчей.

В 2019 году вместе с "Александрией" стал бронзовым призером УПЛ. После этого бесплатно перешел в российский клуб "Химки".