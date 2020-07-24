Український півзахисник Артем Полярус влітку 2019 року перебрався до російського клубу "Хімки". За рік в складі цього клубу він зумів стати найкращим гравцем ФНЛ - другого за силою чемпіонату Росії.

Артема Поляруса визнали найкращим гравцем, найкращим легіонером та найкращим асистентом чемпіонату. Про цей йдеться в повідомленні ФНЛ. Водночас: Австрійський ЛАСК офіційно представив екслідера "Зорі" Чеберка Полярус зіграв за "Хімки" 25 матчів, в яких забив 5 голів та віддав 9 результативних передач. Його команда посіла друге місце та наступного сезону зіграє в російській прем'єр-лізі.

Полярус отримав звання найкращого гравця, легіонера та асистента ФНЛ Артем Полярус є вихованцем "Олександрії". За команду виступав з 2011 року.

У 2014 році на рік перейшов в оренду в молодіжну команду "Динамо". Але наступного сезону повернувся в "Олександрію",

Виступав за молодіжну збірну України – зіграв 10 матчів.

У 2019 році разом з "Олександрією" став бронзовим призером УПЛ. Після цього безкоштовно перейшов до російського клубу "Хімки".