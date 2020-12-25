Украинский защитник Александр Каплиенко неожиданно покидает российский футбольный клуб Тамбов.

По данным matchtv.ru, защитник Александр Каплиенко покидает клуб из-за долгов по зарплате.

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24-летний украинец ранее уже подавал жалобу в палату по разрешениям споров РФС. Футболист разорвет контракт с "волками".

Что известно о Каплиенко

В текущем сезоне РПЛ Каплиенко провел 16 матчей, сделав 3 голевые передачи.

Александр является воспитанником запорожского футбола. Его дебют в профессиональном футболе состоялся за запорожский Металлург.

Также он играл за Металлист, Аланьяспор, Черноморец и Смолевичи.