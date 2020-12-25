Український захисник Олександр Каплієнко несподівано залишає російський футбольний клуб Тамбов.

За даними matchtv.ru, захисник Олександр Каплієнко залишає клуб через борги по зарплаті.

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24-річний українець раніше вже подавав скаргу в палату по дозволам суперечок РФС. Футболіст розірве контракт з "вовками".

Що відомо про Каплієнка

У поточному сезоні РПЛ Каплієнко провів 16 матчів, зробивши 3 гольові передачі.

Олександр є вихованцем запорізького футболу. Його дебют у професійному футболі відбувся за запорізький Металург.

Також він грав за Металіст, Аланьяспор, Чорноморець та Смолєвичі.