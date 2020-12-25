Український футболіст покинув російський клуб через борги по зарплаті
Український захисник Олександр Каплієнко несподівано залишає російський футбольний клуб Тамбов.
За даними matchtv.ru, захисник Олександр Каплієнко залишає клуб через борги по зарплаті.
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24-річний українець раніше вже подавав скаргу в палату по дозволам суперечок РФС. Футболіст розірве контракт з "вовками".
Що відомо про Каплієнка
У поточному сезоні РПЛ Каплієнко провів 16 матчів, зробивши 3 гольові передачі.
Олександр є вихованцем запорізького футболу. Його дебют у професійному футболі відбувся за запорізький Металург.
Також він грав за Металіст, Аланьяспор, Чорноморець та Смолєвичі.
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