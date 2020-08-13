Украинский защитник Евгений Ефремов стал игроком литовского клуба "Судува". И сможет сыграть с новой командой в квалификации Лиги чемпионов.

Информация о подписании соглашения с Евгением Ефремовым опубликована на сайте "Судувы". Защитник будет выступать в новом клубе под номером "80".

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Правый защитник уже даже дебютировал за новый клуб – 12 августа его команда победила "Жальгирис". Ефремов вышел на поле на 90+2 минуте, когда счет был 2:0 в пользу его команды.

19 августа Ефремов может сыграть в еврокубках. На эту дату назначен матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов против эстонской "Флоры". Это будет одноматчевое противостояние и состоится оно на поле "Флоры".

Предыдущим клубом Ефремова в Украине был "Колос", к которому он присоединился в начале 2020 года. За это время успел сыграть 10 матчей. С командой из Коваливки защитник получил право выступить в квалификации Лиги Европы в дебютный сезон команды в УПЛ. Однако игрок решил покинуть команду свободным агентом и перейти в "Судуву".

До этого Ефремов, который является воспитанником донецкого "Шахтера", выступал также за "Мариуполь" и "Оболонь-Бровар". Есть у него опыт выступлений и за рубежом – в нижних дивизионах Швеции.