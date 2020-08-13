Український захисник Євген Єфремов став гравцем литовського клубу "Судува". І зможе зіграти з новою командою у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Інформацію про підписання угоди з Євгеном Єфремовим опубліковано на сайті "Судуви". Захисник виступатиме в новому клубі під номером "80".

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Правий захисник вже навіть дебютував за новий клуб – 12 серпня його команда перемогла "Жальгіріс". Єфремов вийшов на поле на 90+2 хвилині, коли рахунок був 2:0 на користь його команди.

19 серпня Єфремов може зіграти в єврокубках. На цю дату призначено матч першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти естонської "Флори". Це буде одноматчеве протистояння, і відбудеться воно на полі "Флори".

Попереднім клубом Єфремова в Україні був "Колос", до якого він приєднався на початку 2020 року. За цей час встиг зіграти 10 матчів. З командою з Ковалівки захисник здобув право виступити у кваліфікації Ліги Європи в дебютний сезон команди в УПЛ. Однак гравець вирішив покинути команду вільним агентом та перейти в "Судуву".

До цього Єфремов, який є вихованцем донецького "Шахтаря", виступав також за "Маріуполь" та "Оболонь-Бровар". Є в нього досвід виступів і закордоном – в нижніх дивізіонах Швеції.