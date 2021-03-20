В пятницу, 19 марта, состоялся матч 13-го тура Второй лиги Реал Фарма – Металлург. Кроме четырех голов, болельщики имели возможность наблюдать за интересным моментом.

На 80-й минуте игрок одесского клуба Павел Малицкий замыкал прострел с двух метров, однако каким-то образом умудрился не попасть в пустые ворота.

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Он получил пас с фланга и, видимо, растерялся перед пустыми воротами, ведь с метра не попал в створ. Это заставило и его, и одноклубников схватиться за голову.

Видео эпического промаха Малицкого