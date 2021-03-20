У п'ятницю, 19 березня, вібдувся матч 13-го туру Другої ліги Реал Фарма – Металург. Окрім чотирьох голів, вболівальники мали змогу спостерігати за цікавим моментом.

На 80-й хвилині гравець одеського клубу Павло Малицький замикав простріл з двох метрів, проте якимось чином примудрився не влучити в порожні ворота.

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Він отримав пас із флангу та, мабуть, розгубився перед порожніми воротами, адже з метра не влучив у площину. Це змусило і його, і одноклубників схопитись за голову.

Відео епічного промаху Малицького