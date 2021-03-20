Играющий президент Реал Фармы Николай Лиховидов принял участие в матче 13 тура группы Б Второй лиги против запорожского Металлурга (1:3).

Возрастной рекорд

Лиховидов вышел на замену уже в компенсированное время, и таким образом, сыграл в возрасте 55 лет, 1 месяца и 21 дня.

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Полузащитник превзошел свое же достижение. Именно Лиховидов уже пять лет – самый старший профессиональный футболист, сыгравший в чемпионатах Украины.

В текущем сезоне президент Реал Фармы провел шесть матчей во Второй лиге, предыдущий раз выходил на поле в ноябре прошлого года.

Интересно, что до Лиховидова национальное достижение в течение 12 лет принадлежало Николаю Паламарчуку, сыгравшему за Динамо-Игросервис из Симферополя в возрасте 50 лет.

Что же касается украинской Премьер-лиги, то рекорд до сих пор принадлежит президенту донецкого Олимпика Владиславу Гельзину, который в мае 2016 года вышел на поле в поединке элитного дивизиона против Стали в 42 года и 253 дня.

Видео выхода на замену Лиховидова