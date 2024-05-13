В последние дни ситуация на фронтах стремительно ухудшилась. Украинские военные все больше нуждаются в поддержке украинских граждан.

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Мирон Маркевич и Александр Езерский в Донецкой области

Представители львовских Карпат посетили наших военных в Донецкой области. Там они встретились с украинскими защитниками с KRAKEN, Азова и 3-й ОШБр.

В частности тренеры передали военным большое количество дронов.



Мирон Маркевич и Александр Езерский с украинскими защитниками / Коллаж из телеграмм-канала Fanatico

Справка. Мирон Маркевич стал тренером Карпат в 2023 году. Александр Езерский присоединился к тренерскому штабу львовской команды совсем недавно.

Напомним, что львовские Карпаты досрочно вышли в УПЛ.