Защитник Александр Каплиенко подал жалобу в палату споров Российского футбольного союза на клуб Тамбов. За эту команду он выступал в 2020 году.

Каплиенко стал игроком Тамбова в феврале 2020 года. И играл за российскую команду в течение года. Но в начале января 2021 года покинул клуб. Теперь же игрок подал иск против Тамбова. По данным Metaratings.ru, сумма претензий составляет 40 тысяч долларов.

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В этом сезоне Каплиенко сыграл в 16 матчах за Тамбов. Он отдал одну результативную передачу. И еще пять раз получал желтые карточки.

Сейчас Каплиенко – без клуба. Защитник находится на просмотре в другой российской команде – московском Торпедо.

Каплиенко является воспитанником запорожского Металлурга. Также в Украине выступал за харьковский Металлист и одесский Черноморец. Впоследствии в его карьере были белорусские Смолевичи и грузинское Динамо. После этого он перебрался в Россию.

Тамбов же среди аутсайдеров чемпионата России. За 19 матчей команда получила 13 очков и занимает последнее место.