Захисник Олександр Каплієнко подав скаргу в палату спорів Російського футбольного союзу на клуб Тамбов. За цю команду він виступав у 2020 році.

Каплієнко став гравцем Тамбова в лютому 2020 року. І відіграв за російську команду протягом року. Але на початку січня 2021 року покинув клуб. Тепер же гравець подав позов проти Тамбова. За даними Metaratings.ru, сума претензій складає 40 тисяч доларів.

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В цьому сезоні Каплієнко зіграв у 16 матчах за Тамбов. Він віддав одну результативну передачу. І ще п'ять разів отримував жовті картки.

Зараз Каплієнко – без клубу. Захисник перебуває на перегляді в іншій російській команді – московському Торпедо.

Каплієнко є вихованцем запорізького Металурга. Також в Україні виступав за харківський Металіст та одеський Чорноморець. Згодом в його кар'єрі були білоруські Смолевичі та грузинське Динамо. Після цього він перебрався в Росію.

Тамбов же серед аутсайдерів чемпіонату Росії. За 19 матчів команда здобула 13 очок та посідає останнє місце.