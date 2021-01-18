Барселона уступила в матче за Суперкубок Испании Атлетику. А концовка матча отметилась удалением с поля капитана "сине-гранатовых" Лео Месси.

Барселона и Атлетик не сумели определить победителя в основное время. Поэтому командам пришлось играть экстратаймы, в начале первого из которых команда из Бильбао забила гол и вышла вперед.

Как это было Атлетик обыграл Барселону и выиграл Суперкубок Испании, Месси получил красную карточку: видео

Когда уже шла последняя минута второго экстратайма, Барселона была в атаке. Мяч в центре поля был у Месси. Он отдал пас на фланг на Альбу. Но вместе с тем ударил по затылку своего соперника Вильялибру, поддавшись на его провокации.

Арбитр не сразу заметил этот эпизод. Но на матче был VAR. Поэтому ассистенты в повторе пересмотрели его и подсказали арбитру о нарушении. За удар соперника Месси получил прямую красную карточку.

Видео фола и удаление Месси

Стоит отметить, что это удаление стало первым для Месси в футболке Барселоны (в 753 матче за клуб). До этого его никогда не изымали на клубном уровне. Зато две красные карточки он получил в матчах за сборную Аргентины.

Теперь Месси грозит дисквалификация. Как минимум на два матча. Максимальное наказание – до 12 игр.