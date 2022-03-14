Украинский футболист Иващик погиб от рук российских захватчиков в Ирпене

Мэр Ирпеня, который с самого начала войны страдает от вражеских обстрелов, Александр Маркушин сообщил очередное печальное известие – погиб местный футболист Александр Иващик.

Очередная смерть спортсмена

Футболист был убит российскими военными. Это произошло в воскресенье, 13 марта, в Ирпене.

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"Сегодня имеем еще одну болезненную потерю. Под вражеским огнем в Ирпене погиб наш волонтер Александр Иващик. Саша был футболистом, играл за ирпенскую ветеранскую команду. С начала войны бросился помогать людям. Помог эвакуироваться сотням людей, особенно пожилого возраста. У Александра Иващика осталась жена и двое маленьких детей. Вечная Память", – написал Маркушин.

Александр Иващик, которому было 42 года, погиб от пули во время осуществления волонтерской деятельности – он помогал людям покинуть зону боевых действий и развозил продукты нуждающимся.

Александр Иващик выступал на позиции форварда. Поиграл в любительских лигах Киевщины, был лучшим бомбардиром и игроком ряда клубов – Буча 03, Налоговый Университет (Ирпень), ФК Мироцкое, ФК Чабаны, Олимп (Дмитровка) и других.